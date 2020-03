Begegnungs-Programm: „Unterwegs wie ein Wanderzirkus“

Anfang der 1990er Jahre war Elisabeth Springer noch Lehrerin im Schulzentrum Gmünd. Es wurden dann auch tschechische Schülerinnen und Schüler aufgenommen. „Und da muss man was auf die Beine stellen, sonst kommt zwischen österreichischen und tschechischen Schülern kein Kontakt zustande“, sagt die Litschauerin.

Gestartet habe sie mit gemeinsamen Theaterspielen. 2000 machte sie dann mit dem Netzwerk „Together“ unabhängig von der Schule weiter. Das Programm feiert heuer bereits sein 20-Jahr-Jubiläum.

Projekte umsetzen

Es ist ein Kunst- und Begegnungsprogramm, in dem Jugendliche und Kunstschaffende im oberen Waldviertel und aus Tschechien einander kennenlernen und Projekte umsetzen können. Aktuell müssen zwar Veranstaltungen verschoben werden, aber „Together“ habe keine unabänderbare Jahrespläne. Da sei man flexibel, sagt Springer. Auch örtlich: „Wir sind unterwegs wie ein Wanderzirkus.“ Besonders hofft sie, dass heuer wieder das Internationale „Together Art-Symposium Via Lucis“ im Juli in Schweiggers (Bezirk Zwettl) stattfinden kann.

Voneinander lernen

Künstler aus verschiedenen Ländern kommen dafür in ein Atelier im Waldviertel, um voneinander zu lernen und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Am Ende der Woche werden die entstandenen Werke präsentiert.