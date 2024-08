Baumkuchen-Mafia? Schüsse bei Streit um tschechische Mehlspeisen

Die prominente Verteidigerriege lässt schon erahnen, dass es kein gewöhnlicher Fall ist – der bekannte Wiener Strafverteidiger Rudi Mayer , flankiert von seinem nicht minder bekannten Kollegen Philipp Wolm und dem Wiener Neustädter Rechtsanwalt Christian Hirsch , sitzen Seite an Seite im Verhandlungssaal am Landesgericht Wiener Neustadt .

Begonnen hat alles damit, dass tschechische Geschäftsleute Partner für ihre Franchise-Cafékette mit dem berühmten Baumkuchen in Österreich suchten. In Europa, Asien und den USA gibt es über 200 Filialen. Wie der Erstangeklagte Tatul K. (43) aussagte, sah die Geschäftsanbahnung so aus, dass er geeignete Mietlokale im Großraum Wien suchen und dafür zwischen 1.000 und 1.500 Euro Provision erhalten sollte.

Kurze Zeit später eröffnete einer seiner armenischen Freunde, Edgar H., just in einem der vorgeschlagenen Geschäftslokale in Wiener Donauzentrum sein eigenes Mehlspeisen-Café. Nicht als Franchisepartner, dafür aber mit demselben Firmennamen wie die Baumkuchen-Kette aus Tschechien.

Morddrohungen

Die Aufregung bei den tschechischen Geschäftsleuten war groß. Nach heftigen Streitigkeiten mit dem Inhaber der Cafékette, Radek K., und seinem Mitarbeiter Vardan B. spitzte sich die Lage gefährlich zu. Die angeklagten Armenier sollen sie wochenlang bedroht und angekündigt haben, die Männer zu "liquidieren“.

Im Herbst 2020 bekam Vardan B. in Brünn ungebetenen Besuch. "Fünf Gestalten“ nahmen ihn in die Mangel und hielten ihm eine Waffe an den Kopf. Ein Schuss ging in den Oberschenkel des Opfers.