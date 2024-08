Baukrise und Teuerung: Warten auf Hallmanns Prestigeprojekt

Von René Benko als Teil der maroden Leiner/Kika-Kette gekauft, wird das ehemalige Möbelhaus-Areal in der Wiener Neustädter Innenstadt von Investor Klemens Hallmann über dessen Süba AG entwickelt. Allerdings herrscht seit der Präsentation des " Maximilium am Stadtpark " im September 2022 ein gewisser Stillstand.

Während man im Wiener Neustädter Rathaus derzeit keine Ahnung davon hat, wann und wie Hallmann seine Baupläne tatsächlich umsetzen wird, will die Gemeinde den Investor in eigener Sache rechts überholen - und zwar was den Bau des dringend benötigten Bildungscampus anbelangt.

Um von dem Projekt und Zeitplänen der Süba AG völlig unabhängig zu sein, hat die Stadt in der letzten Gemeinderatssitzung einen Grundstückstausch mit dem Immobilienentwickler vollzogen. Für das Areal der ehemaligen Modeschule HLM in der Bräunlichgasse, hat Hallmann einen Teil des ehemaligen Leiner-Areals in der Bahngasse an die Gemeinde abgetreten.