Bauer lüftete beim Pflügen römisches Geheimnis

Das gewaltige Rumpeln beim Pflügen seines Ackers empfand Landwirt Johannes Herzog fast so, als würden ihm Vorfahren aus der vor vielen Jahrhunderten versunkenen Zeit ein Zeichen schicken. Nach schweißtreibender Arbeit mit dem Spaten wurde dann seine Vorahnung bestätigt. Herzog entdeckte in der tiefgründigen Ackererde mitten im niederösterreichischen Mostviertel das tonnenschwere Steinfundament eines römischen Grabes.

Der neugierige Landwirt aus Schlatten bei Ruprechtshofen (Bezirk Melk) befolgte in den folgenden Wochen manch’ gut gemeinten Rat, das Erbe der alten Römer doch zu vergessen und den Fund rasch wieder zuzuschütten nicht. Stattdessen informierte er das Bundesdenkmalamt. Dessen Experten unterzogen sein Feld einer geologischen Begutachtung und entdeckten gleich fünf unter der Erdoberfläche schlummernde Grabstätten aus der Zeit 100 bis 300 nach Christus. „Es fasziniert mich einfach“, schildert Herzog das Interesse an der Geschichte seiner Heimat. Dafür nimmt er sogar in Kauf, dass eine archäologische Sicherung der Römerfunde auf seinem Feld stattfinden wird. „Es sollte halt in den nächsten Wochen stattfinden können, damit die Anbauzeit nicht betroffen ist“, sagt der Landwirt.