Bankraub in Korneuburg: Wieso ein E-Scooter das Rätsel lösen könnte

Der Bankräuber an sich gehört zu einer immer seltener werdenden Spezies. In einem Bundesland wird das ganz besonders deutlich. Drei Jahre lang - 2023, 2024 und 2025 - gab es in Niederösterreich keinen einzigen Banküberfall.

Nach mehr als drei Jahren ist diese Serie im heurigen Jänner zu Ende gegangen, als ein Mann die Raiffeisenbank Haringsee im Bezirk Gänserndorf überfiel. Der 48-Jährige wurde wenige Wochen später geschnappt.

Angestellte schwer misshandelt

Vor drei Wochen ereignete sich schließlich erneut ein Bankraub. Die Raiffeisenbank am Korneuburger Hauptplatz war am Freitag, den 19. Juni gegen 14.10 Uhr Schauplatz eines Überfalls. Der Täter ging dabei laut Ermittlern äußerst skrupellos und brutal vor. Der maskierte Mann sei zielstrebig am Empfangsschalter vorbei direkt in das Büro einer Angestellten gegangen, so die Kriminalisten.