Baba, Banküberfall: Schon das zweite Jahr kein Raub in NÖ

Der Bankräuber an sich gehört anscheinend zu einer immer seltener werdenden Spezies. In einem Bundesland wird das ganz besonders deutlich. Nachdem 2023 in Niederösterreich als erstes Jahr ohne einen einzigen Banküberfall in die Kriminalgeschichte eingegangen ist, hat sich dieser Trend auch 2024 fortgesetzt. Das zweite Jahr in Folge wurde kein einziger Bankraub verzeichnet.