Als 2023 als erstes Jahr ganz ohne Banküberfall in die Kriminalgeschichte in Niederösterreich einging, dachten selbst die erfahrensten Ermittler beim Landeskriminalamt (LKA) an eine "Eintagsfliege“. Sie sollten sich gehörig täuschen. Auch 2024 und 2025 gab es keinen einzigen Banküberfall im Bundesland. Nach mehr als drei Jahren ist diese Serie am vergangenen Mittwoch zu Ende gegangen, als ein 2-Meter-Hüne die Raiffeisenbank Haringsee im Bezirk Gänserndorf überfiel.

Rotkäppchen Der Täter hatte zwei Angestellte des Geldinstituts mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Er konnte mit der Beute flüchten. Der Kriminelle war zirka 30 Jahre alt. Er habe österreichischen Dialekt gesprochen und eine FFP2-Maske getragen. Wegen seiner auffallend roten Kapuzenjacke wurde er als "Rotkäppchen“ beschrieben. Die Ermittlungen in dem Fall haben die Raub- und Tatortspezialisten des Landeskriminalamtes übernommen. Sie erhoffen sich nähere Aufschlüsse durch die Auswertung des Videomaterials bzw. durch Zeugenbefragungen und die Spurenanalyse. Aussterbende Spezies Bis auf wenige Ausnahmen wie der Überfall in Haringsee, gehört der Bankräuber an sich in Österreich zu einer aussterbenden Spezies, wie die Zahlen zeigen. Während im Rekordjahr 2008 österreichweit noch 139 Geldinstitute "klassisch“ – und nicht von Bankomatknackern – überfallen wurden, so ging diese Zahl auf je drei Raubüberfälle in den Jahren 2021 und 2022 zurück. Von den elf Überfällen im Jahr 2023 ereignete sich der Großteil (8) in Wien. "Das Delikt ist selbst für Verbrecher zunehmend unattraktiv geworden“, heißt es vonseiten der Raubermittler. Geldinstitute haben nur noch geringe Bargeldsummen direkt am Schalter, höhere Beträge lagern in den Tresoren.

Sprengkraft Kriminelle scheuen bei Banküberfällen mittlerweile das hohe Risiko, erwischt zu werden. Nicht zuletzt durch die moderne Überwachungstechnik liegt die Aufklärungsquote bei dem Delikt deutlich über dem Schnitt anderer Verbrechensformen.