Nach Serie an Sprengungen: Jetzt ermittelt die "SOKO Bankomat"

Von den 14 Fällen des heurigen Jahres betrafen fünf die Wiener Bezirke Donaustadt, Favoriten, zweimal Simmering und Liesing, zwei in Niederösterreich den Bahnhof Korneuburg sowie Gänserndorf.

Vorarlberg und Kärnten verschont

Von den drei in Oberösterreich registrierten Sprengungen wurden zwei in einer Nacht in einem Welser Einkaufszentrum verübt, eine weitere in Pasching versucht. Dazu kamen Fälle im Salzburger Stadtteil Aigen, im burgenländischen Neusiedl am See, am Bahnhof Ötztal in Tirol sowie erst in der Nacht auf Donnerstag in Graz. Verschont ließen die Täter bisher nur Vorarlberg und Kärnten.