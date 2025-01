An den Gebäuden in näherer Umgebung entstand ein erheblicher Schaden. Ein Video zeigt das Ausmaß der Zerstörung.

Bankomat in Wien-Liesing gesprengt: "Hier ist die Hölle los"

Der Bankomat einer Bankfiliale in Wien-Liesing, die sich im Kaufpark Alterlaa befindet, ist Dienstagfrüh gesprengt worden, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger einen Online-Bericht von heute.at.

Durch die Detonation entstand erheblicher Sachschaden an dem Geldinstitut im Wohnpark in der Anton-Baumgartner-Straße. Das Ausmaß der Zerstörung ist auf zahlreichen Videos und Fotos zu sehen, die in Sozialen Medien kursieren.

Der Bereich rund um die Bank ist großflächig abgesperrt, die Geschäfte auf dieser Seite des Kaufparks geschlossen, wie ein Lokalaugenschein am Dienstag zeigt. In den frühen Morgenstunden war noch unklar, welche Läden von der Sprengung betroffen waren, und welche öffnen dürfen, erzählt Unternehmer Ahmad Sirdjani. "Hier ist die Hölle los" Der Café-Besitzer hatte Glück, sein Geschäft liegt um die Ecke und wurde dadurch nicht beschädigt. "Ich habe um 7 Uhr in der Früh eine Nachricht von einem Kollegen bekommen, dass alles in die Luft gesprengt wurde und hier die Hölle los ist", schildert Sirdjani. Um 9 Uhr habe er auch noch eine E-Mail von den Betreibern des Kaufparks bekommen. "In der Mail stand, was los ist und dass der Bereich rund um die Bank noch bis 18 Uhr abgesperrt bleibt."

Mit Motorrad geflüchtet? Von der Explosion selbst habe er nichts bekommen, da er in einem anderen Block des Wohnparks wohne. "Aber Kunden, die in Block B wohnen, haben mir erzählt, dass sie ungefähr um 4 Uhr nachts zwei Explosionen gehört haben", so der Unternehmer. Da häufig Jugendliche in dem Wohnpark ihr Unwesen treiben und Böller zünden, habe man zunächst angenommen, dies sei auch diesmal wieder der Fall gewesen. "Ich habe auch von Leuten gehört, dass anscheinend zwei Motorradfahrer vom Tatort geflüchtet sind", so Sirdjani. Die Polizei sucht derzeit per Fahndung nach den unbekannten Tätern.