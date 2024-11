Zweite Bankomat-Sprengung in Floridsdorf innerhalb von 24 Stunden

In Wien-Floridsdorf ist binnen 24 Stunden zum zweiten Mal ein Bankomat gesprengt worden.

Hatten Unbekannte in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten vor einer Bankfiliale in der Brünner Straße in die Luft gejagt, war es diesmal ein Bankomat im Einkaufszentrum Trillergasse, der gegen 2.50 Uhr mittels Sprengmitteln zur Explosion gebracht wurde.