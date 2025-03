Drei Bankomaten gesprengt: Holländer in Linz vor Gericht

In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter einen Bankomaten in Ötztal Bahnhof in Tirol gesprengt. Der Sachschaden ist enorm, ob Geld erbeutet wurde, war vorerst nicht bekannt. Diese Tat ist eine weitere in einer ganzen Reihen an Bankomatsprengungen, die zuletzt vor allem im Osten Österreichs von Kriminellen durchgeführt wurden.

Für drei Sprengungen und einen Versuch steht heute, Dienstag, in Linz ein 28-jähriger Holländer vor Gericht. Er ist nach der einzig "erfolgreichen" Tat erwischt worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Der Mann hat sich bislang bei den Einvernahmen durch die Polizei nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Staatsanwaltschaft legt ihm drei vollzogene und eine versuchte Sprengung zur Last.

Das war am 16. Juli, bei der Explosion eines Bankomaten in Schrattenberg im Weinviertel (NÖ) hat die Tätergruppe 29.000 Euro erbeutet. Der Mann wurde aber erwischt und festgenommen, nach seinen Komplizen wird noch gefahndet.

Hoher Schaden, wenig Beute

Bei der ersten Sprengung in Windhaag in Oberösterreich ist ein Sachschaden von 157.000 Euro entstanden, Beute wurde offenbar keine gemacht. Denn durch die Wucht der Explosion sei das ganze Geld - immerhin fast 140.000 Euro - in der ganzen Filiale verstreut worden.

Ein hoher Sachschaden entstand auch bei der Tat im Thayatal. Der Bankomat ist dabei aber nicht aufgegangen, dennoch entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Am gleichen Tag wurde die Bande in Drosendorf beim Versuch, in die Bank einzudringen, von einem Nachbarn gestört.