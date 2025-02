Bankomat gesprengt: Postfiliale in Donaustadt zerstört

Am Donnerstag ist erneut ein Bankomat in Wien gesprengt worden - diesmal in der Wagramer Straße in der Donaustadt .

Ziel der Sprengung war diesmal eine Postfiliale.

Wie die Kronen Zeitung berichtete, wurden die Räumlichkeiten der Filiale durch den Sprengsatz komplett zerstört. Die Ermittlungen laufen derzeit noch.

Vorfälle häufen sich

In den vergangenen Wochen haben sich ähnliche Vorfälle in Wien und Umgebung zugetragen. Erst am Dienstag wurde ein Bankomat am Bahnhof in Korneuburg ins Visier genommen und dabei ein Warteraum zerstört.