Wieder Bankomat in NÖ gesprengt: Kriminelle schlugen am frühen Morgen zu
Zusammenfassung
- Bankomatsprenger verübten Freitagfrüh einen Anschlag auf eine Filiale in Aschbach-Markt, Täter flüchteten unerkannt.
- Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, die Durchzugsstraße gesperrt, nähere Informationen zum Einsatz lagen zunächst nicht vor.
- Trotz verstärkter Sicherheitsmaßnahmen und Festnahmen im Sommer gab es erneut eine Sprengung, mutmaßlich durch eine international agierende Bande.
Durch einen massiven Knall wurden Freitagfrüh die Bewohner von Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten aus dem Schlaf gerissen. Der Grund dafür war die Attacke von Bankomatsprengern, die es auf eine Filiale mitten im Ort abgesehen hatten.
Die Täter dürften nach ersten Informationen des KURIER unerkannt geflohen sein. Ob sie dabei eine entsprechende Beute mitnehmen konnten, war vorerst nicht abzuklären. Jedenfalls wurde unmittelbar nach dem Anschlag ein Alarm für Polizei und Feuerwehr ausgelöst.
Kleinbrand
Für die Freiwillige Feuerwehr Aschbach-Markt gab es gegen 5 Uhr in der Früh die Alarmmeldung "Kleinbrand im Freien“. Nähere Informationen zum Einsatzgeschehen am Tatort gab es vorerst nicht.
Auch seitens der Polizei wurde der Vorfall zwar bestätigt, aber auf den laufenden Einsatz und auf die Zuständigkeit des NÖ Landeskriminalamts und der NÖ Landespolizeidirektion verwiesen. In Aschbach wurde die Durchzugsstraße gesperrt und der Verkehr umgeleitet.
Schäden
Wie bei den zahlreichen anderen Angriffen auf Geldausgabeautomaten im gesamten Bundesgebiet im heurigen Jahr dürften die Täter jedoch wieder äußerst rücksichtslos gewerkt haben. Meisten entstand massiver Sachschaden an den Bankgebäuden. Zuletzt etwa am 29. Oktober, als es eine Bankomatsprengung in der Kremser Innenstadt gegeben hat.
Aufgrund der zahlreichen Vorfälle im Frühjahr wurde heuer von der Polizei die "SOKO Bankomat“ gegründet. Im Juli gab das Bundeskriminalamt die Festnahme von 14 Verdächtigen bekannt. Die Zahl der Sprengungen ging daraufhin zurück. Auch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an Bankomaten zeigten Wirkung. Dennoch dürften die international agierende, vielköpfige Bande zuletzt wieder Aufwind bekommen haben.
