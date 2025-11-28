Wieder Bankomat in NÖ gesprengt: Kriminelle schlugen am frühen Morgen zu

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Durch einen massiven Knall wurden Freitagfrüh die Bewohner von Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten aus dem Schlaf gerissen. Der Grund dafür war die Attacke von Bankomatsprengern, die es auf eine Filiale mitten im Ort abgesehen hatten.

Die Täter dürften nach ersten Informationen des KURIER unerkannt geflohen sein. Ob sie dabei eine entsprechende Beute mitnehmen konnten, war vorerst nicht abzuklären. Jedenfalls wurde unmittelbar nach dem Anschlag ein Alarm für Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Kleinbrand Für die Freiwillige Feuerwehr Aschbach-Markt gab es gegen 5 Uhr in der Früh die Alarmmeldung "Kleinbrand im Freien“. Nähere Informationen zum Einsatzgeschehen am Tatort gab es vorerst nicht.

Auch seitens der Polizei wurde der Vorfall zwar bestätigt, aber auf den laufenden Einsatz und auf die Zuständigkeit des NÖ Landeskriminalamts und der NÖ Landespolizeidirektion verwiesen. In Aschbach wurde die Durchzugsstraße gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Schäden Wie bei den zahlreichen anderen Angriffen auf Geldausgabeautomaten im gesamten Bundesgebiet im heurigen Jahr dürften die Täter jedoch wieder äußerst rücksichtslos gewerkt haben. Meisten entstand massiver Sachschaden an den Bankgebäuden. Zuletzt etwa am 29. Oktober, als es eine Bankomatsprengung in der Kremser Innenstadt gegeben hat.