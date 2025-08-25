Bankomatsprengungen: Schlag gegen kriminelle Bande gelungen

Den Behörden ist ein weiterer Schlag gegen eine international agierende Bande von Bankomatsprengern gelungen. Das gab man am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskriminalamt (BKA) bekannt. Bereits Ende Juli wurden 14 Personen festgenommen. Geschnappt wurde diesmal eine Bande, die zuletzt am 19. August gegen drei Uhr Früh in Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) zuschlug – die bisher letzte in Österreich verzeichnete Tat. Wenige Stunden später konnten mithilfe des Einsatzkommandos Cobra vier Verdächtige festgenommen werden. Den Festnahmen ging eine Serie an Bankomatsprengungen, monatelange Ermittlungen und einer internationalen Zusammenarbeit mit Europol sowie den Behörden in Deutschland und den Niederlanden voraus.

Österreich schloss sich im Frühjahr einem in beiden Ländern bereits bestehenden „Spiegelverfahren“ an. Aus den Niederlanden kam schließlich auch der entscheidende Tipp, dass die Bande in Richtung Österreich unterwegs sei. „Katz-und-Maus-Spiel“ mit den Tätern Die Spur der Bande führte nach Oberösterreich, wo ein „Katz- und Mausspiel“ mit der Polizei begann, wie Andreas Pilsl, Landespolizeidirektor für Oberösterreich, berichtete. Das Fahrzeug der Gruppe, ein Audi RS6, war den Ermittlern bereits bekannt. Die Kriminellen mieteten eine Wohnung, die über mehrere Tage von 20 bis 25 Beamten aus einer eigens eingerichteten Einsatzzentrale in Linz überwacht wurde. „Wir waren uns sicher, dass sie etwas im Schilde führen und haben uns gut auf Tag X vorbereitet“, erzählt Pilsl.

Ein Bild der Bankomatsprengung vom 19.8. in Hofkirchen im Traunkreis (Oberösterreich)

Kurz nach der Tat konnten vier Personen, die vorwiegend aus Deutschland und den Niederlanden stammen, „relativ widerstandslos“ festgenommen werden. Acht weitere Verdächtige wurden ausgeforscht und zehn Hausdurchsuchungen (davon eine in Österreich) durchgeführt. Insgesamt gab es in Österreich seit Jahresbeginn 28 Bankomatsprengungen, bei 13 Fällen blieb es bei dem Versuch. Seit Einrichtung der „Soko Bankomat“ im Februar kam es zu 19 Festnahmen, 42 Personen wurden ausgeforscht, davon 33 Beschuldigte und neun Verdächtige. Weitere Festnahmen angekündigt „Und weitere Festnahmen sind in der Pipeline“, kündigte Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts (BK) an. Das Vorgehen der Täter sei „besonders rücksichtlos und hochgefährlich“. Gleichzeitig verursache es erhebliche Sachschäden. Unter Kontrolle sind Bankomatsprengungen mit den Festnahmen nicht. Laut Jens Burrichter von Europol stammen die meisten Banden aus den Niederlanden, sind hoch spezialisiert und „skrupellos“.

Ermittlungsstand: 19 Festnahmen

weitere angeregte Festnahmeanordnungen

42 ausgeforschte Personen (33 Beschuldigte, 9 Verdächtige)

26 Hausdurchsuchungen (darunter 10 in den Niederlanden und 5 in Deutschland)