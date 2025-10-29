Flucht auf Moped: Fahndung nach versuchter Bankomatsprengung in Krems

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht, einen Geldautomaten in Krems zu sprengen. Die betroffene Bankfiliale wurde bei der Tat kurz nach 3.30 Uhr schwer beschädigt.

Zwei Täter vermutet

Die Kriminellen sollen laut Zeugen mit einem Moped oder Roller geflüchtet sein, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage einen ORF-Bericht. Es dürften zumindest zwei Täter am Werk gewesen sein. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt, die Polizei bat um Hinweise.

Am Mittwoch wurden Spuren gesichert. Ein möglicher Zusammenhang mit anderen Bankomat-Sprengungen etwa in Wien werde geprüft.