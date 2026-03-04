Banküberfall in NÖ geklärt: Polizei nahm 48-Jährigen fest
Ende Jänner wurde eine Bank in Haringsee (Bezirk Gänserndorf) überfallen. Der Täter konnte flüchten, die Polizei fahndete.
Nun wurde ein 48-jähriger Österreicher ausgeforscht, der die Tat begangen zu haben. Er wurde festgenommen, wie die Landespolizei NÖ informiert.
Bankräuber in Wien festgenommen
Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ gegen den Beschuldigten eine Festnahmeanordnung. Er konnte nach umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen am Dienstag in den frühen Abendstunden in einer Wohnung in Wien von Ermittlern der Raubgruppe mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes NÖ festgenommen werden.
Tatwaffe wurde sichergestellt
Bei der anschließenden Hausdurchsuchung an einer bekannten Aufenthaltsadresse des Beschuldigten im Bezirk Gänserndorf - er ist nämlich ohne festen Wohnsitz in Österreich - fand die Polizei die Kleidung, die der Täter beim Raubüberfall getragen hat, eine auffällige rote Kapuzenjacke sowie dunkelblaue Jeans und Sneakers. Ebenso wurde die Tatwaffe, eine schwarze CO2-Pistole, sichergestellt.
Bei der Einvernahme war der 48-jährige Beschuldigte geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
