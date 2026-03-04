Banküberfall in NÖ geklärt: Polizei nahm 48-Jährigen fest

Ende Jänner wurde eine Bank in Haringsee (Bezirk Gänserndorf) überfallen. Der Täter konnte flüchten, die Polizei fahndete. Nun wurde ein 48-jähriger Österreicher ausgeforscht, der die Tat begangen zu haben. Er wurde festgenommen, wie die Landespolizei NÖ informiert.

Bankräuber in Wien festgenommen Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ gegen den Beschuldigten eine Festnahmeanordnung. Er konnte nach umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen am Dienstag in den frühen Abendstunden in einer Wohnung in Wien von Ermittlern der Raubgruppe mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes NÖ festgenommen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Diese Kleidung trug der 48-Jährige, als er die Bank in Haringsee überfallen hat.