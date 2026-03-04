Niederösterreich

Banküberfall in NÖ geklärt: Polizei nahm 48-Jährigen fest

Der Raub auf ein Geldinstitut im Bezirk Gänserndorf ist geklärt. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in der JA Korneuburg.
Sandra Frank
04.03.2026, 10:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bankraub haringsee waffe

Ende Jänner wurde eine Bank in Haringsee (Bezirk Gänserndorf) überfallen. Der Täter konnte flüchten, die Polizei fahndete. 

Nun wurde ein 48-jähriger Österreicher ausgeforscht, der die Tat begangen zu haben. Er wurde festgenommen, wie die Landespolizei NÖ informiert.

1.500 Euro Belohnung: Polizei sucht nach Bankräuber von Haringsee

Bankräuber in Wien festgenommen

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ gegen den Beschuldigten eine Festnahmeanordnung. Er konnte nach umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen am Dienstag in den frühen Abendstunden in einer Wohnung in Wien von Ermittlern der Raubgruppe mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes NÖ festgenommen werden.

Erster Bankraub in NÖ seit 3 Jahren: Ein Delikt stirbt (fast) aus
Kleidung Haringsee

Diese Kleidung trug der 48-Jährige, als er die Bank in Haringsee überfallen hat. 

Tatwaffe wurde sichergestellt

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung an einer bekannten Aufenthaltsadresse des Beschuldigten im Bezirk Gänserndorf - er ist nämlich ohne festen Wohnsitz in Österreich - fand die Polizei die Kleidung, die der Täter beim Raubüberfall getragen hat, eine auffällige rote Kapuzenjacke sowie dunkelblaue Jeans und Sneakers. Ebenso wurde die Tatwaffe, eine schwarze CO2-Pistole, sichergestellt. 

Bei der Einvernahme war der 48-jährige Beschuldigte geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Gänserndorf
kurier.at, safran  | 

Kommentare