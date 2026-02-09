1.500 Euro Belohnung: Polizei sucht nach Bankräuber von Haringsee

In Haringsee im Bezirk Gänserndorf wurde am 21. Jänner eine Bank überfallen - übrigens der erste in Niederösterreich nach etwa drei Jahren - nun gab die Landespolizei eine Beschreibung des Täters und Bilder der Überwachungskamera heraus und bittet um Hinweise.

Der Mann ist größer als 185 Zentimeter, etwa 30 Jahre alt und sprach im österreichischen Dialekt. Er verdeckte sein Gesicht mit einer FFP2-Maske und trug eine rote Kapuzenjacke. Am 21. Jänner hat er zu Mittag die Angestellten des Geldinstituts mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und forderte sie auf, ihm Bargeld zu geben. Dieses verstaute er in einem schwarzen Müllsack und flüchtete mit der Beute.

1.500 Euro Belohnung ausgesetzt

Die beiden Angestellten wurden nicht verletzt, erlitten jedoch einen Schock. Die Alarmfahndung der Polizei verlief negativ.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden. Das Landeskriminalamt NÖ ist unter: 059133-30-3333 erreichbar.