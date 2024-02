Ballonabsturz mit sieben Verletzten: Pilot bleibt Prozess erspart

Deshalb radierte das Fluggerät rund 50 Meter über einen Acker und hob führungslos mit fünf Insassen wieder ab. Die Passagiere versuchten, den Ballon selbst zu steuern und die Kontrolle zu übernehmen, während eine Insassin per Handy mit dem Piloten am Boden sprach. Dennoch stürzte der Heißluftballon rund 1,8 Kilometer weiter in einen Wald.

Gutachter

Wie Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gegenüber dem KURIER erklärt, habe man das Verfahren gegen den Piloten nun erneut eingestellt. Obwohl der Ballonfahrer objektiv "sorgfaltswidrig" gehandelt habe, hätte die Verwendung der Haltegurte in dem konkreten Fall laut Gutachter noch wesentlich schlimmere Verletzungen verursacht.

Laut Habitzl bestehe deshalb kein "Kausalitätszusammenhang" zwischen den nicht angelegten Sicherheitsgurten und den Verletzungen der Insassen. Deshalb wurde das Verfahren erneut eingestellt.