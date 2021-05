Bahnbrücke gesperrt, aber 8 Kilometer Umweg sind Bauern zu viel

Die Sperre einer Brücke über die Südbahn in Schönau/Triesting (Bezirk Baden) treibt die lokalen Landwirte auf die Barrikaden, die beiderseits der Gleise ihre Felder und Weingärten bewirtschaften. Denn der Übergang sei eine wichtige Verbindung ins benachbarte Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt), klagt man. Bundesrat Martin Preineder (ÖVP) hat deshalb nun sogar eine Petition im Bundesrat eingebracht. „160 Hektar an Bewirtschaftungsfläche sind betroffen. Durch die Schließung des Bahnübergangs entstehen Umwege über acht Kilometer“, begründet er.

Gefahr im Verzug

Jährlich bedeute dies „Umwege von Hunderten, wenn nicht Tausenden Kilometern“, so Breineder. „Teilweise durch Wohngebiete mit Kindern, schmalen Wegen und an Brücken vorbei.“ Nicht überall könne mit landwirtschaftlichen Geräten gefahren werden, was zu weiteren Umwegen führe.

Für Fußgänger und Radfahrer ist die Brücke weiterhin passierbar, für den Fahrzeugverkehr aber nicht mehr. Der Grund: Gefahr im Verzug wegen Baufälligkeit. Seit der Schließung einer Schrankenanlage durch die ÖBB in den 1980er-Jahren sei die Brücke aber als gesicherte Ersatzlösung dargestellt worden, behauptet Breineder.