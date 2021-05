Einschleichdieb bestahl Firmenmitarbeiter in Wiener Neudorf

Ein bisher unbekannter Täter dürfte sich am 29. März gegen 13 Uhr in eine Firma in Wr. Neudorf eingeschlichen und aus dem Büro eine Geldbörse eines Mitarbeiters samt Dokumenten und einer Bankomatkarte gestohlen haben. Der Mann versuchte gegen 13.50 Uhr mit der gestohlenen Bankomatkarte bei einer Bank im Industriegebiet von Wiener Neudorf Geld abzuheben.