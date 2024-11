Baden: Sauerhof bleibt Baustelle, Anzeige gegen angeblichen Investor

Seit dem Jahr 2014 war der Unternehmer Siegmund Kahlbacher Eigentümer des ehemaligen Grand Hotels Sauerhof in Baden . Mehrmals kündigte er seither an, das Haus renovieren und wiedereröffnen zu wollen - zuletzt im Sommer 2024. Passiert ist allerdings nichts.

Staatsanwalt ermittelt

Dies bestätigt die Staatsanwaltschaft Wien, die bereits Ermittlungen in der Causa eingeleitet hat. Kahlbacher spricht laut ORF von insgesamt 130 Millionen, die investiert werden sollten. Nicht nur in den Sauerhof, sondern auch in andere Projekte. Dafür habe der potenzielle Investor die Hälfte der Firma vertraglich überschrieben bekommen.

Der kurz darauf gestellten Forderung, 12.800 Euro zu überweisen, um seine Zahlungswilligkeit zu beweisen, sei er nachgekommen, so Kahlbacher. Der Investor habe versprochen, die Summe innerhalb von fünf Tagen zurück zu überweisen. Erhalten habe er zwar eine Überweisungsbestätigung, das Geld aber nicht mehr.