Prügel für Polizisten: Männer gingen in NÖ auf Beamte los

Mit Messer, Fäusten und geballter Kraft sind am Wochenende Männer im Bezirk Neunkirchen auf Polizistinnen und Polizisten losgegangen. Nach Widerstand gegen die Staatsgewalt wurden beide Verdächtige in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

In Reichenau a.d. Rax bedrohte ein 38-Jähriger mehrere Menschen mit einem Messer. Einer Polizistin schlug er ins Gesicht, ein Kollege wurde bei der Festnahme am Knie verletzt. In Aspang verhielt sich ein 44-Jähriger aggressiv, der in seiner Wohnung laut Musik gehört hatte. Bei der Festnahme wurde ebenfalls ein Polizist verletzt.

Pfefferspray

Der 38-Jährige hatte am Samstag gegen 18.00 Uhr vor einem Firmengelände randaliert, einen geparkten Pkw beschädigt und Passanten sowie den Portier des Unternehmens mit einem Messer bedroht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Beim Eintreffen der Exekutive griff der Mann die Beamten unvermittelt an. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, der 38-Jährige konnte erst mit Hilfe weiterer Kollegen zu Boden gebracht und festgenommen werden. In der Wohnung des Verdächtigen wurden Suchtmittel sichergestellt.