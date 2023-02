Baden: Hotel Schloss Weikersdorf wird geschlossen

Das Hotel Schloss Weikersdorf in Baden bei Wien wird geschlossen. Der carathotel Schloss Weikersdorf GmbH sei es nicht gelungen, sich aus der Zahlungsunfähigkeit heraus zu manövrieren, teilte die Stadtgemeinde am Montag mit. „Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet“, heißt es im Beschluss des Landesgerichts Wiener Neustadt vom Freitag in dem im November bekanntgemachten Konkursverfahren.