Hermes-Auftakt im Casino Baden: 250 Gäste und eine Zeitenwende

Das Thema des Abends bzw. der Podiumsdiskussion war "Zeitenwende: Ist eine ökosoziale Zukunft realistisch". Darüber diskutierten Dagmar Koch, Country Managerin von Coface Österreich; Alexander Klacska, Bundesspartenobmann Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich; Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands; Stefan Gubi, Geschäftsführer Windhager; Sascha Haimovici, Geschäftsführer IMMOcontract Immobilien Vermittlung.

Für Dagmar Koch "kamen wir durch die Herausforderungen der vergangenen Jahre besser durch, als gedacht". Alexander Klacska hofft, "dass uns nicht die Energie ausgeht" und meint damit den Strom und die Kraft der Menschen. Rainer Will betont, "dass die Verschiebungen im Handel gewaltig sind, der Handel in den vergangen Jahren aber auch gezeigt hat, war er kann: etwa als kritische Infrastruktur die Menschen zu versorgen." Stefan Gubi erklärte den Schwung beim Traditionsbetrieb Windhager und wie man sich, etwa mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte für Wärmepumpen, für die Zukunft rüstet. Sascha Haimovici gab Einblicke in die Immobilien-Welt und betonte, dass die Preissteigerungen beim Wohnen und der Energie ein großes Problem sind.