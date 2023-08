B9 in Fischamend nach Brand stundenlang gesperrt

Wegen eines Großeinsatzes der Feuerwehr nach einem Dachstuhlbrand musste Montagnachmittag die B9 in Fischamend (Bezirk Bruck/Leitha) für mehrere Stunden gesperrt werden. In einem Gebäude in der Hainburgerstraße war gegen 13.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

