B....-Gate: Entgleisung holt Jahre später die SPÖ Bad Erlach wieder ein

Nach internen Streitigkeiten hat die SPÖ in Bad Erlach nur noch zwei "echte" Mandatare im Gemeinderat sitzen. Die restlichen Vertreter sind abgespalten.

Rädler spart nicht mit Kritik: „Ich habe in den vergangenen 22 Jahren von der SPÖ alles erlebt. Von Demonstrationen in Bademänteln auf dem Thermengelände bis zu sinnlosen Unterschriftenaktionen - also immer ein Gegeneinander statt eines Miteinander. Gott sei Dank hat die Bevölkerung diese negative Einstellung nicht mitgetragen und diese Fraktion von 14 auf jetzt zwei Mandate abgestraft.“

Für die Zukunft würde er sich wünschen, dass „die enorme Entwicklung der Gemeinde durch ein Miteinander fortgeführt wird.“