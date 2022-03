Autodiebstahl auf Bestellung: Drei Porsches um 330.000 Euro

Zwei Porsches hatten die bis dahin noch unbekannten Autoknacker bereits in Wien erbeutet. Als sie im September 2021 zum dritten Coup in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) vorfuhren, wussten sie allerdings nicht, dass ihnen die Polizei bereits auf den Fersen war. Die drei Polen wurden beobachtet. Als sie einen weiteren Porsche im Wert von mehr als 100.000 Euro knacken wollten, schlug die Exekutive zu.

1.000 Euro pro Fahrzeug

Es war eine Auftragsarbeit, wie der Kopf der Bande am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt zugab. Seine beiden Mitangeklagten hätten ihn jedoch nur beim letzten Coup begleitet, die beiden Fahrzeuge davor habe er mit anderen Komplizen gestohlen, behauptete er. Und gab verblüffende Einblicke in den Alltag seines „Gewerbes“: Alle Beteiligten stammen aus derselben Kleinstadt in Polen. „Jeder kennt dort jeden und weiß, warum er schon im Gefängnis gesessen ist.“

Man werde also angesprochen, wie in den ersten beiden Fällen, in denen er für 1.000 Euro pro Fahrzeug mit der gestohlenen Ware aus Österreich zurück nach Polen gefahren sei. Dort habe er die Porsches bei seinen Auftraggebern abgeliefert, die ihn zuvor abgeholt und im Mercedes nach Österreich zu den Tatorten chauffiert hatten.