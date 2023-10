Autodiebstähle und Einbrüche: 33-Jähriger festgenommen

Gestohlen wurden Autos, Quads, E-Bikes und anderes: Die Polizei in Niederösterreich hat in Zusammenarbeit mit tschechischen Kollegen einem mutmaßlichen Profi-Einbrecher und Dieb das Handwerk gelegt. Nach mehreren Diebstählen im nördlichen Niederösterreich, „insbesondere im unmittelbaren Nahbereich zur Tschechischen Republik“, so die Landespolizeidirektion, ist ein 33-Jähriger in Haft.

Bei den Coups seit vergangenem März waren immer wieder Fahrzeuge, unter anderem Pkw und Mopeds sowie ein Quad und ein E-Bike, aber auch Werkzeuge aus Garagen, Carports oder Gärten von Einfamilienhäusern entwendet worden. Der Beschuldigte wurde in grenzüberschreitenden Ermittlungen der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich ausgeforscht.