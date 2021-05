Auto krachte in Felixdorf in eine Bushaltestelle

Ein Auto ist Samstagfrüh in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) aus vorerst unbekannter Ursache ins Schleudern geraten, hat eine Ortstafel gerammt und ist anschließend in eine Bushaltestelle gedonnert. Verletzt wurde niemand, teilte die örtliche Feuerwehr in einer Aussendung mit. Zum Unglückszeitpunkt befand sich niemand in der Haltestation.