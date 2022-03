Auto kollidierte in NÖ mit Lkw: Drei Verletzte

Auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Gedersdorf im Bezirk Krems ist am Donnerstag ein Pkw mit einem Lkw kollidiert. Bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde nach Polizeiangaben eine 72-Jährige, die im Auto als Beifahrerin gesessen war.

Die Frau wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Leichte Blessuren erlitten die jeweiligen Kfz-Lenker im Alter von 49 und 73 Jahren. Sie wurden in das Uniklinikum Krems gebracht.