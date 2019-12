Auto bei Unfall im Bezirk Lilienfeld in zwei Teile gerissen

Von einem " Weihnachtswunder" nach einem Verkehrsunfall in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) hat am Christtag die Ortsstelle Mariazellerland des Roten Kreuzes berichtet. Ein Auto war in zwei Teile gerissen worden. Der Lenker wurde verletzt ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck a.d. Mur, transportiert.

Laut den Einsatzkräften war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld am frühen Vormittag im Ortsteil Terz mit seinem Pkw in ein Brückengeländer an der B23 gekracht. Ein nachkommender Lenker alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

Nach notärztlicher Versorgung durch das Team des Roten Kreuz Mariazellerland wurde der Verletzte in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht. "Christophorus 15" konnte den Einsatzort laut einer Aussendung aufgrund des Wetters nicht anfliegen.