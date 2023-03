Auszeichnung für Manager mit Herz für Kultur

Ob Chöre, Regionalmuseen, Kulturinitiativen, Musikschulen, Bildungswerke, Musiker und Künstler – sie alle halten das kulturelle Leben im Land aufrecht. Doch alle Kulturinitiativen brauchen verlässliche Partner. Neben der Kulturregion Niederösterreich sind das auch Unterstützer aus der Wirtschaft. Für besondere Partnerschaften wird von der Kulturregion Niederösterreich die Auszeichnung „Manager mit Herz – Partner der Regionalkultur“ verliehen.

Heuer zeichnete Erwin Pröll im Gasthaus zum Goldenen Löwen in Maria Taferl zwei Persönlichkeiten aus, die eine große Verbundenheit mit der regionalen Kulturarbeit haben: Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, und Harald Pollak, Obmann der Wirtshauskultur Niederösterreich. „Beide stehen für Regionalität, Herz und Management. Jeder in seinem Bereich, in seiner Verantwortung und in seinem Lebensumfeld. Die Nähe zu den Menschen ist der Erfolgsfaktor für ihr Tun“, sagte Pröll.

Als Gratulanten stellten sich Stefan Jauk, Generaldirektor der NÖ Versicherung, Martin Gebhart, Ressortleiter Innenpolitik des KURIER, Hermann Dikowitsch, Gruppenleiter Kultur des Landes, Johannes Schmuckenschlager, Präsident der nö. Landwirtschaftskammer und EVN-Chef Stefan Szyszkovitz ein. Auch Maria Magdalena Huber und Maria Luise Niederleitner (Wirtshauskultur), Michaela Hinterholzer, Präsidentin des NÖ Hilfswerks, und Hubert Schultes, Stiftungsvorsitzender der Kulturregion Niederösterreich, beglückwünschten die Manager.