Austrian Marketing University wird zu FHWN Campus Wieselburg

825 Studierende zählte der zur FH Wiener Neustadt gehörende Campus Wieselburg im Bezirk Scheibbs 2019 sowie über 2.000 Absolventinnen und Absolventen. Mit seinem ersten Studiengang, „Management im ländlichen Raum“ hat sich der Wieselburger Standort im Laufe der Jahre zu einem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Marketing Campus entwickelt.

Dieser Marketing-Fokus wurde auch deutlich im Namen der Fachhochschule: „Austrian Marketing University of Applied Sciences“ (kurz AMU) lautete dieser – bis heute. Seit Dienstag ist ein neuer Schriftzug auf dem Logo zu finden, nämlich „Marketing & Sustainable Innovation“.

Mehr als Marketing

Der alte Name sei für das aktuelle wie auch zukünftig geplante Studienangebot am Campus zu eng gefasst gewesen, lautet die offizielle Begründung für die Namensänderung. Weitere Kernkompetenzen der Lehre, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Ressourcenmanagement und Technologie, wurden in der bisherigen Benennung nicht ausreichend abgebildet. Der Campus heißt nun „FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg“ mit dem Zusatz „Marketing & Sustainable Innovation“.

Neben dem neuen Logo wurden auch die e-Mail-Adresse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort geändert, die URL der Standort-Website wurde von www.amu.at auf www.wieselburg.fhwn.ac.at umgestellt.

Der Campus Wieselburg wurde erst im Herbst 2019 baulich erweitert. Aktuell werden acht Studiengänge angeboten.