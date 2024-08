Ausgezeichnet: Samenkörner lassen die Preise sprießen

Welchen frischen Wind ein junges, engagiertes Team in neue Projekte bringen kann, machen derzeit die Verantwortlichen des Neunkirchner Museums sowie der Stadtbücherei vor. Neunkirchen war zuletzt als einzige der NÖ-Büchereien beim bundesweiten „Bibliothekspreis“-Wettbewerb im Finale vertreten. Dabei wurde die Stadtbücherei unter Hunderten Bewerbungen ins Finale unter die Top 10 gewählt. Vor allem beim Publikum konnte das Projekt zur „Saatgutbibliothek“ punkten. Bei der Idee handelt es sich um ein Vernetzungsprojekt. Stadtbücherei, Städtisches Museum, Topothek und Stadtarchiv beleuchten dabei das Thema aus verschiedenen Gesichtspunkten.

Für Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer besonders bemerkenswert: Die Stadtbücherei war die einzige in NÖ, die es bei dem Bewerb ins Finale geschafft hat und sich zudem gegen wesentliche größere Büchereien behaupten konnte.

Geschichtsunterricht

Im Rahmen eines Pflanzenfestes präsentierte das Städtische Museum in diesem Zusammenhang heuer die Vielfalt des Saatgutes vor und nach der Kolumbianischen Wende 1492, der römische Gemüsegarten nach antikem Vorbild führt an die Vielfalt des Speiseplans der Römer heran.

Das nächste Highlight im Städtischen Museum steht bereits am 7. und 8. September auf dem Programm. Darsteller römischer und keltischer Lebensweise zeigen beim Römerfest den Besuchern Handwerk, Kunst und Alltag, wie er in Neunkirchen vor rund 2.000 Jahren gelebt wurde. Händler bieten ihre mitgebrachten Waren an oder zeigen, wie man die Stücke selbst anfertigt.