Aus Tankstellen-Ruine im Zentrum soll Mödlings "Grüne Lunge" werden

Und weil der große Komponist einst nur einen Steinwurf entfernt im Hafnerhaus , dem heutigen Beethovenhaus in der Hauptstraße 79, unter anderem seine Mödlinger Tänze schuf, wählte man ihn als Namensgeber für die neu entstehende Grünfläche im Stadtzentrum.

Der Name Ludwig van Beethoven ist mit Mödling ebenso verbunden wie der Ruf als "Gartenstadt". Als sich nun die Frage nach der Neugestaltung des Geländes der ehemaligen Tankstelle in der Badstraße stellte, entscheid sich die Stadtregierung für die Schaffung einer "grünen Lunge für alle Mödlingerinnen und Mödlinger", wie es ÖVP-Parteichef Michael Danzinger , designierter Nachfolger von Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP), nennt.

"Eine großartige win win-Situation", findet Danziner. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPÖ habe man entschieden, im künftigen Beethovenpark auch einen Zugang zum Mödlingbach zu schaffen. Im Übrigen soll vor allem naturbelassenes Grün dominieren. Den Mödlinger Grünen gehen diese Ideen der Stadtregierung allerdings nicht weit genug.

Bürgerbefragung

Sie haben einen "Ideen-Wettbewerb" ausgerufen. Und Gemeinderat Tim Pöchhacker ist überzeugt: "Mödlings Jugend wünscht sich mehr Angebot – etwa zur Bewegung oder um ohne Konsumzwang gemütlich Zeit im öffentlichen Raum zu verbringen – mit uns Grünen entsteht am Tankstellenareal genug Platz für alle

Generationen." Man sehe eine Chance, "Mödlings Zentrum neue Impulse zu geben" und will daher nicht nur das Areal der ehemaligen Tankstelle, sondern auch alle angrenzenden Flächen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, in die Planung miteinbeziehen.