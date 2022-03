Aus Protest gegen Corona-Maßnahmen: ÖVP-Gemeinderat verlässt die Partei

Schon seit geraumer Zeit hatte der Badener Rechtsanwalt und ÖVP-Gemeinderat Gottfried Forsthuber seinen Unmut über die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kundgetan. So unterstützte er etwa rechtliche Maßnahmen von Eltern gegen Test- und Maskenpflicht in Schulen und vertritt sieben Niederösterreicher, die vom Verfassungsgerichtshof eine Überprüfung sämtlicher „Corona-Gesetze“ fordern.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Baden sorgte Forsthuber nun für eine handfeste Überraschung. Nach dem Bericht von EU-Gemeinderätin und Nationalratsabgeordneter Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) meldete er sich zu Wort und übte erneut harte Kritik an der Corona-Politik der ÖVP. Er müsse miterleben, wie seitens der Partei die „Grundrechte mit Füßen getreten werden“. Dabei bezog er sich unter anderem auf die Kontrolle der 3-G-Regel am Badener Advent, die er für wirkungslos halte.