Ölfilm auf der Donau: Feuerwehr Krems errichtet Sperren

Auf der Donau bei Krems ist am Dienstagabend ein Ölfilm festgestellt worden. Die Feuerwehr rückte mit 16 Helfern aus und errichtete zwei selbstsaugende Sperren. Zudem wurden Kontrollfahrten mit einem Arbeitsboot durchgeführt, teilte die FF Krems mit. Polizei und Schifffahrtsaufsicht waren ebenfalls im Einsatz.

Lage wird laufend beobachtet

Laut der örtlichen Feuerwehr hatten mehrere Anrufer von einem unbekannten Flüssigkeitsaustritt im Bereich der Schiffsstation in Stein berichtet. Bei der Erkundung wurden nur Ölschlieren festgestellt, die "auf geringe Mengen schließen lassen".