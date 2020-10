Aus Kurve geflogen: Auto brachte Weinkeller zum Einstürzen

Spektakulärer Verkehrsunfall Samstagnacht in Asperhofen im Bezirk St. Pölten. Ein mit mehreren Personen besetztes Auto war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht in einen Weinkeller gekracht. Der Anprall war so heftig, dass die Mauer des Gebäudes zum Teil einstürzte.