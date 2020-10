NÖ: Ortschef entging knapp der Amtsenthebung

„Will das aufklären“

Anders sieht das Gemeinderätin Sigrid Pribitzer-Wohlmuth: „Hier wird ganz klar etwas vertuscht und das will ich aufklären.“ Pribitzer-Wohlmuth brachte den Misstrauensantrag ein. Manche mögen darin ein Manöver der Opposition sehen, doch die Gemeinderätin sitzt auf einem ÖVP-Platz. Sie war aber nie Parteimitglied. „Wenn etwas Falsches vorgeht, dann will ich auch, dass das aufgedeckt wird. Ich habe kein persönliches Problem mit dem Bürgermeister. Aber hier stimmt etwas nicht“, so die Gemeinderätin.

Für den Bürgermeister ist die Causa unverständlich: „Es ist alles im rechtlichen Rahmen abgelaufen. Das ist ein kommunalpolitisches Intrigenspiel gegen meine Person. Diese Gruppe hat es sich zum Ziel gemacht, mich zu zerstören.“

Für Pribitzer-Wohlmuth ist die Sache mit dem abgelehnten Misstrauensantrag aber noch nicht geklärt: „Ich kann und will nicht nachgeben, ehe es Klarheit durch die Ermittlungen gibt.“