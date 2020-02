Aus für weitere Postämter im Waldviertel

Für die ÖVP-Landtagsabgeordnete Margit Göll, Bürgermeisterin in Moorbad Harbach, sind die Schließungen eine „weitere Aushöhlung“ des ländlichen Raums. „In den urbanen Bereichen brauchen die Leute nicht so oft das Postamt. Aber bei uns ist es eine Anlaufstelle, eine Servicestelle.“, so Göll. „Wenn ich bei uns aufs Postamt gehe, ist eine Schlange, an der ich mich anstellen muss“, so Göll, die sich wundert, dass es nun heißt, die Filiale würde sich nicht mehr rechnen. Sie befürchtet, dass man nicht mit den bezahlten Postpartnerstunden auskäme. Dann würden Gewerbetreibende beziehungsweise Gemeinden mitfinanzieren müssen, sagt Göll. Die im Raum stehende Schließung ist auch für Patrick Layr, Bürgermeister von Weitra ( ÖVP), unerfreulich: „Gerade, weil sich die Postfiliale im Zentrum befindet. Wir wollen die Altstadt weiter belebt haben.“ Er kritisiert, dass es bisher keine offizielle Information gegeben habe. Gespräche sind für diese Woche anberaumt. „Aber, wenn die Schließung so kommt, wie angekündigt, dann werden wir versuchen eine bestmögliche Lösung zu finden“, so Layr.