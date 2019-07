Post sperrt zu: Filiale ist auf Onlineportal zu haben

Um 2.364 Euro Monatsmiete ist das „ Geschäftslokal in zentraler Lage“ mit 192 Quadratmetern zu haben, noch dazu „Provisionsfrei“. Kein ungewöhnliches Angebot im Immobilienteil der Plattform willhaben.at, doch was da im Zentrum von Bad Vöslau zu haben ist, ist die Postfiliale. Womit klar ist, was schon länger befürchtet wurde: In der 13.000-Einwohner-Gemeinde geht bald die Post ab.

„Der 30. August ist der letzte Tag“, bestätigt Post-Sprecher Michael Homola die Schließung. Hintergrund: 2011 übersiedelte die Post schon (unter großen Protesten der Bevölkerung) vom alten Standort am Badplatz und zog bei der Bawag ein, doch „diese lässt die Filiale auf und damit müssen wir auch ausziehen“, so Homola. Noch dazu geht die Post bei der Frage „Filialschließung – ja oder nein?“ nach rein wirtschaftlichen Beweggründen vor: Gibt es über drei Jahre eine negative Bilanz und ist die kostendeckende Führung dauerhaft ausgeschlossen, wird geschlossen. Ende des Jahres läuft auch die Zusammenarbeit mit der Bawag generell aus, wodurch österreichweit 73 Filialen übersiedeln oder von Postpartnern übernommen werden.