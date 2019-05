Kleiner Bub steckte in Post-Depotkasten fest

Mit dem Einsatzstichwort „Person in Notlage“ wurde die Feuerwehr in Klosterneuburg am Mittwoch zum Sudetendeutschen Platz alarmiert. Und dort befand sich ein kleiner Bub in einer wahrlichen Notlage. Er war beim Spielen in einen Depotkasten der Post geklettert, hatte die Türe versehentlich geschlossen und konnte nicht mehr heraus. Auch die Mutter des Buben konnte den Depotkasten nicht mehr öffnen. Nach kurzer Erkundung der Lage durch den Einsatzleiter wurde die Blechtüre mit einem Brechwerkzeug innerhalb weniger Sekunden ohne viel Lärm geöffnet. Der Bub blieb unverletzt, zum Trost durfte er noch einen Feuerwehrhelm probieren. Einsatzleiter Benjamin Löbl: „Diese Depotkästen bieten sich für Kinder als ideale Verstecke beim Spielen an, dieser Kasten befindet sich noch dazu genau neben einem Spielplatz."