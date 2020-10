Aus für Autohaus Frey: Ebner schnappt sich auch Toyota

Es war im September, als der bekannte Autohändler Toyota Frey auch in Wiener Neustadt seine Pforten schließen musste. Seitens des Importeurs gab es keine Zustimmung für eine Fortführung des Vertriebs an allen Frey-Standorten.

Zumindest was Ostösterreich anbelangt, gibt es positive Nachrichten für Kunden. Unternehmer Toni Ebner ist der nächste Wurf am Automobilsektor gelungen. Mit seinem Autohaus Ebner ist er in Zukunft auch lizenzierter Toyota-Händler an den bewährten Standorten in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) und Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling).

Schlagermusik und Automobile

Ebner hat als singender Autohändler mit einem Hang zur Schlagermusik Schlagzeilen gemacht. Auch wirtschaftlich ist er mit Marken wie Opel, Hyundai, Jeep oder Saab äußert aktiv und erfolgreich. Nach dem Aus von Toyota Frey in Wiener Neustadt hat Ebner den Großteil des Stammpersonals übernommen und nun auch den Zuschlag von Toyota Austria bekommen.

An beiden bekannten Standorten startet der Servicebetrieb Anfang November und der Neuwagenverkauf mit 1. Jänner 2021. „Mit den neuen Partner im Süden Wiens ist es uns gelungen, einen Top-Player der Branche für die Marke Toyota gewinnen zu können,’’ sagt Heiko Twellmann, Geschäftsführer von Toyota Austria.