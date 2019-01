Toyota Frey Austria an Toyota Motor Europe verkauft

Frey Holding GmbH und Toyota Motor Europe (TME) einigten sich auf den Verkauf von Toyota Frey Austria an TME. Der Vollzug steht u.a. unter dem Vorbehalt der wettbewerbsrechtlichen Genehmigung und ist noch im 1. Quartal 2019 geplant. Die Familie Frey fungierte seit 1971 als Importeur von Toyota in Österreich. In diesem Jahr übernahm KR Friedrich Frey gemeinsam mit KR Ernst Frey die Generalvertretung der damals hierzulande noch völlig unbekannten Marke und baute den Markt dafür in Österreich auf und stetig aus.

KR Friedrich Frey: „Für uns war dies der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Unsere Entscheidung trägt der internationalen Entwicklung der Automobilbranche Rechnung und ist damit sowohl für TME wie auch für uns Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie.“

Geschäftsführerin Anja Frey-Winkelbauer zum Verkauf: „Unser Verkauf dient nicht nur der weiteren Stärkung und langfristigen Absicherung der Marke Toyota in Österreich, sondern ermöglicht uns auch die Konzentration auf den sehr erfolgreichen Retail-Bereich. Der Verkauf wurde von TME und uns lange und intensiv vorbereitet. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser gemeinsamer Weg die richtige Strategie ist.“

Dr Johan van Zyl, Präsident und CEO von Toyota Motor Europe (TME): “Der österreichische Markt ist Teil unserer Wachstumspläne in Europa, daher entschied sich TME dazu, weiter in den künftigen Ausbau zu investieren. Wir sind der Familie Frey sehr dankbar, dass sie die Markenpositionierung sowie den Verkauf von Toyota und Lexus seit 1971 so erfolgreich aufgebaut und vorangetrieben hat. Wir freuen uns sehr auf ihre weitere Unterstützung im Retailgeschäft für die Marken Toyota und Lexus.” Anja Frey-Winkelbauer wird weiterhin die Toyota Frey Retail GmbH verantworten.