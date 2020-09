Aufzeigen für Menschen mit Downsyndrom

Ende März 2017 wurden Kathrin und Werner Jungwirth zum dritten Mal Eltern. Ihre Familie wurde mit Marie bereichert. Im Spital teilte man ihnen mit, dass ihr Mädchen mit Downsyndrom geboren wurde. „Ich bekam eine Mappe als Information in die Hand gedrückt. Damals hätte ich mir gewünscht, dass sich jemand zu mir setzt, mit mir einen Kaffee trinkt und sich mit mir über meine Gefühle austauscht“, sagt die 42-Jährige aus Rappottenstein (Bezirk Zwettl). Man bekomme das Gefühl mit, dass jetzt alles anders sei, „niemand redet mit dir darüber, wie es wirklich ist. Es ist nicht die Welt. Jedes Kind ist eine Herausforderung.“

Dass es auch anderen so ging wie ihr damals, stellte sie erst kürzlich bei Gesprächen mit Müttern von Kindern mit Trisomie 21 (der medizinische Name der Krankheit) fest, die sie durch die Gründung des Vereins „Hands up for down“ kennenlernte. Sie gründete den Verein im Juni. „Es gab im Waldviertel keine Möglichkeit zum Austausch mit anderen, die in derselben Situation sind wie wir. Und jetzt, wo Marie im Herbst mit dem Kindergarten beginnt, tauchen immer mehr Fragen auf – da wusste ich, dass ich nun selbst aktiv werden musste“, erzählt sie.