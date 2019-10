Wiener Neustadt: Junior-Chef mit Down Syndrom

Junior-Chef Lukas Wanecek wurde mit Down-Syndrom geboren. „Trotzdem will und soll er auch ein selbstbestimmtes Leben führen können“, meint Steinacher. Die 40-Jährige ist nicht nur Lukas’ Chefin, sondern auch seine Halbschwester.

Selbstbestimmt

Lukas ist einer der ersten Erwachsenen mit Beeinträchtigung in Österreich, der als vollwertiger Mitarbeiter angestellt und nach Kollektivvertrag bezahlt wird. „Die Bürokratie hat uns einige Steine in den Weg gelegt, aber Menschen mit Beeinträchtigung finden nach der Sonderschule nur Arbeit in der Lebenshilfe, das war keine Option. Lukas will wie jeder andere eigenes Geld verdienen und sich etwa einen Kinobesuch leisten können“, sagt Steinacher.

Doppeltes Engagement

Lukas erfüllt seine Aufgaben mit voller Konzentration, er ordnet die Glücksbringer, schlichtet das Holzspielzeug nach und achtet gewissenhaft darauf, dass kein Gast mit den Schuhen auf die Kinderspieldecke steigt.

Selbst Kaffeemaschine und Kassa kann der 21-Jährige bedienen: Steinacher hat das Kassasystem durch Bilder der Produkte ergänzt, damit sich Lukas leichter tut. Mit seinem ersten Gehalt überraschte er seine Freundin übrigens mit Blumen.