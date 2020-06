Aufräumarbeiten nach Starkregen-Wochenende dauern noch an

Nach den Starkregenfällen am Wochenende sind am Montag bei den Aufräumarbeiten noch 20 Feuerwehren im Einsatz. Die Arbeiten würden vermutlich noch den gesamten Tag andauern, sagte Franz Resperger, Sprecher des nö. Landesfeuerwehrverbandes zum KURIER. Am stärksten betroffen waren laut Resperger die Bezirke Melk, St. Pölten und Scheibbs.

In Wieselburg im Bezirk Scheibbs standen sechs Wohnung unter Wasser und mussten evakuiert werden. Die Bewohnnerinnen und Bewohner seien von der Gemeinde derzeit in einem Hotel untergebracht wurde, sagte Resperger.

450 Einsätze gab es am Wochenende wegen des starken Regens. 200 Feuerwehren waren dabei in Niederösterreich im Einsatz. Auch die Bezirke Amstetten und Tulln waren betroffen.