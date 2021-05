Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen forderte zwei Verletzte

Mitten im Hauptabendverkehr kam es am Donnerstag auf der B11 nach der Autobahnbrücke der A2 in Richtung Biedermanndorf zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Da einer der Pkw durch einen automatischen Notruf fälschlicherweise einen Fahrzeugbrand an die Polizei meldete und der Einsatzort im IZ-SÜD vermutet wurde, rückten die Kameraden der FF Wiener Neudorf aus.