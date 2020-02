Auf schwimmender Bühne um die Welt

In der „schwimmenden Stadt“ befanden sich rund 4.000 Passagiere. Im großen Theater fanden 1.000 Platz. „Es ist wie ein Rausch, wenn man auf der Bühne steht und es schafft, richtig loszulassen – nach diesem Gefühl wird man süchtig“, resümiert sie über ihren Beruf, in dem sie auch schon vor ihrer Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff erfolgreich war.

Die Route durch die Karibik dauerte jeweils 14 Tage, wobei vier auf See verbracht wurden und zehn an Land. Die Zeit an Land habe sie für Ausflüge oder am Strand genutzt: „Ich habe unglaublich viel gesehen, es war mein erstes Mal außerhalb Europas und es hat mich schon sehr beeindruckt, wie anders – aber trotzdem gut – das Leben hier ist. In der Karibik sind die Menschen sehr entspannt, es wird überall getanzt und gelacht.“