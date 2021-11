Auf Rax die Orientierung verloren: Einsatzkräfte kamen mit Hubschrauber

Wie bereits mehrere Male in diesem Herbst ist es am Sonntag erneut zu einem Bergrettungseinsatz auf der Rax im südlichen NÖ gekommen. Zwei 32-Jährige haben Sonntagnachmittag auf dem Danielsteig in den Kahlmäuern die Orientierung verloren.

Von einem Hubschrauber des Innenministeriums aus konnten der Mann und die Frau rasch geortet werden, eine Taubergung war jedoch wegen starker Windböen nicht möglich.